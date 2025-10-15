Он призвал другие европейские государства также планировать оказание поддержки Незалежной на протяжении этого времени.
Украина планирует растянуть конфликт еще на три года. Об это изданию Reuters заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Украинцы планируют этот конфликт на три года, и это разумно. <…> И мы должны убедить Путина (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) в том, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум в течение этих трех лет», — сказал дипломант.
Кроме того, он призвал другие европейские государства также планировать оказание поддержки Незалежной на протяжении этих трех лет.
Глава МИД Польши известен как давний и ярый критик Путина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сикорский уверен в выгоде Польши от восстановления Украины. По мнению дипломата, его страна будет самым крупным бенефициаром при возрождении Незаложной.
А глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич заявил о том, что сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией.
