Украина планирует растянуть конфликт еще на три года. Об это изданию Reuters заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Украинцы планируют этот конфликт на три года, и это разумно. <…> И мы должны убедить Путина (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) в том, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум в течение этих трех лет», — сказал дипломант.

Кроме того, он призвал другие европейские государства также планировать оказание поддержки Незалежной на протяжении этих трех лет.

Глава МИД Польши известен как давний и ярый критик Путина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сикорский уверен в выгоде Польши от восстановления Украины. По мнению дипломата, его страна будет самым крупным бенефициаром при возрождении Незаложной.

А глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич заявил о том, что сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией.

