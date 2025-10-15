«Произойдет по нашим правилам»: Силуанов об увеличении ФНБ по итогам 2025 года

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Общий объем средств Фонда национального благосостояния на конец 2025 года составит 13,6 триллионов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силуанов спрогнозировал увеличение ФНБ на 78 млрд рублей по итогам 2025 года

В России ожидается увеличение Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 78 миллиардов рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

«По итогам 2025 года мы ожидаем, наоборот, пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдет по нашим правилам в начале следующего года», — сказал он.

Силуанов добавил, что общий объем средств ФНБ на конец этого года составит 13,6 триллионов рублей.

До этого глава Минфина РФ сообщил, что рост российской экономики в 2025 году составит не менее 1,5%. Однако в этом году для денежно-кредитной политики (ДКП) наблюдаются жесткие условия. Министр добавил, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы будет основанием для Центробанка России по смягчению ДКП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ отменил голосование по выбору дизайна для новой банкноты 500 рублей. Пользователям предлагалось выбрать один из символов, связанных с Северным Кавказом. Голосование стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Пользователям предлагалось выбрать один из символов, связанных с Северным Кавказом: горы Эльбрус и Машук, комплекс «Грозный-Сити», скульптуру «Орел, побеждающий змею» и другие объекты региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Помни, он быстрее: что делать при встрече с медведем
15:14
Глава района в Самарской области попал в больницу после скандального увольнения
15:05
«Произойдет по нашим правилам»: Силуанов об увеличении ФНБ по итогам 2025 года
15:03
«Заявления Европы выглядят странно»: Захарова сравнила экономики РФ и ЕС
14:52
Песков: в Кремле не располагают данными о намерении стран выйти из БРИКС
14:42
За птицами Московского зоопарка можно наблюдать в онлайн-эфире

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео