Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Рабочие процессы специалистов полностью цифровизированы.

День московской скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Поздравляю московскую скорую помощь и благодарю каждого сотрудника за профессионализм, заботу о жизнях и здоровье москвичей и гостей города. 15 октября 1919 года столичная скорая совершила свой первый выезд и с тех пор ни на минуту не прекращала работу. Сегодня это одна из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире», — уточнил Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что все рабочие процессы медиков полностью цифровизированы: специалисты используют планшет с доступом к единной медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и могут заранее изучить данные пациента. А новые машины скорой помощи оснащены передовой медицинской техникой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какими вакцинами будут прививать россиян в этом году.

Для бесплатной вакцинации от гриппа в России городские поликлиники используют в основном отечественные препараты «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М».

