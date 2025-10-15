Премьер-министр Грузии Кобахидзе отказался от встречи с председателем ОБСЕ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Причиной стало участие Элины Валтонен в митинге в Тбилиси.

Почему премьер Грузии не встретится с председателем ОБСЕ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался проводить встречу с главой МИД Финляндии и председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Об этом написало издание EADaily.

Причиной стало участие Валтонен в митинге в Тбилиси. При этом в пресс-службе грузинского правительства уточнили, что встреча была отменена вследствие «участия госпожи Валтонен в противозаконном митинге» и из-за ее «ложных заявлений».

Перед здание парламента Валтонен встретилась с митингующими, после чего опубликовала видео в соцсети X, где заявила о том, что поддерживает участников протеста. Глава финского МИД пояснила, что люди «объединяются, чтобы выразить несогласие с ущемлением их основных свобод».

В данный момент у Валтонен проходит поездка по странам Южного Кавказа. Она проводила встречи в Армении. Также ожидалась встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, однако тот перенес ее, пояснив, что участвует в саммите по миру на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Финляндия может столкнуться с кризисом в ресторанной сфере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:15
Начался судебный процесс по сгоревшему год назад театру в Хабаровске
20:05
Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы
19:54
Премьер-министр Грузии Кобахидзе отказался от встречи с председателем ОБСЕ
19:39
В Латвии продолжаются массовые выдворения русскоязычных граждан
19:24
Красота со всего мира: как в Москве проходит бьюти-выставка InterCHARM
19:16
Многомиллионный аккаунт Ксении Бородиной взломали мошенники в соцсети

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео