Глава МВД Великобритании заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов

Глава министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Шабана Махмуд считает, что страна потеряла контроль над своими границами из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает газета Financial Times, приводя тезисы ее выступления на саммите в Лондоне по миграционной политике.

Из-за отсутствия ужесточающих мер, это обстоятельно может подорвать доверие к государству и власти, добавляет глава британского МВД. Махмуд уточнила, что что это касается и других европейских государств. Кроме того, приводятся ее слова о новой иммиграционной системе, основанной на взносах.

В рамках данной программы мигранты обязаны будут доказать свой вклад в экономику страны, включая в волонтерскую деятельность и служение государству. Если условия будут соблюдены, то иностранные граждане смогут остаться в Великобритании на длительный срок.

В речь главы МВД Великобритании также поднимался вопрос ужесточения правил миграционной политики, согласно которым мигранты должны подтвердить знание английского языка на уровне «А». Потенциальные сотрудники должна владеть на нужном уровне устной и письменной речью, аудированием и уметь читать. По ее словам, Великобритания всегда открыта для всех, кто будет способствовать процветанию страны и знать язык.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что евреи уезжают из Европы из-за возросшего антисемитизма со стороны мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.