Глава МВД Великобритании заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Это может подорвать доверие к государству и власти.

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд о границах страны

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Шабана Махмуд считает, что страна потеряла контроль над своими границами из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает газета Financial Times, приводя тезисы ее выступления на саммите в Лондоне по миграционной политике.

Из-за отсутствия ужесточающих мер, это обстоятельно может подорвать доверие к государству и власти, добавляет глава британского МВД. Махмуд уточнила, что что это касается и других европейских государств. Кроме того, приводятся ее слова о новой иммиграционной системе, основанной на взносах.

В рамках данной программы мигранты обязаны будут доказать свой вклад в экономику страны, включая в волонтерскую деятельность и служение государству. Если условия будут соблюдены, то иностранные граждане смогут остаться в Великобритании на длительный срок.

В речь главы МВД Великобритании также поднимался вопрос ужесточения правил миграционной политики, согласно которым мигранты должны подтвердить знание английского языка на уровне «А». Потенциальные сотрудники должна владеть на нужном уровне устной и письменной речью, аудированием и уметь читать. По ее словам, Великобритания всегда открыта для всех, кто будет способствовать процветанию страны и знать язык.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что евреи уезжают из Европы из-за возросшего антисемитизма со стороны мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Сомнительная слава: скандалы губернатора Самарской области Федорищева
18:22
Гособвинение запросило для Сергея Фургала 25 лет колонии по делу о хищении
18:14
Глава МВД Великобритании заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов
18:10
Курсы блогера Алекса Лесли признали запрещенными к распространению в России
18:00
ВВС Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана
18:00
Грузовик в Уфе снес 11 машин на огромной скорости

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео