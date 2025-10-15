Красота со всего мира: как в Москве проходит бьюти-выставка InterCHARM

На бьюти-выставку InterCHARM в Москву приехали представители 30 стран мира

Выставка InterCHARM собрала в столице более полутора тысяч компаний со всего мира. Они привезли новейшие разработки: умные зеркала, роботы-массажеры и нейрокосметику, которая помогает бороться со стрессом и не только. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова все расскажет.

Идеальная формула, сложенная из миллионных данных о коже, ингредиентах и предпочтениях. Чтобы вывести такую, человеку потребовалось бы несколько лет. Нейросеть справилась за секунды.

Теперь искусственному интеллекту доверяют не только разработку рекламы или дизайна. Косметику, ту, что разливают по красивым баночкам, рождает цифровой код.

«Постпроцедурный спрей — это новое слово в эстетической медицине. Это, в принципе, настоящее детище искусственного интеллекта. На основе искусственного интеллекта, когда мы задали ТЗ, к нам пришли различные формулы, и мы выбрали одну из них и доработали сами», — рассказал генеральный директор компании по производству профессиональной косметики Алексей Серов.

Все инновационные разработки, которые когда-то казались фантастикой, представили на крупнейшей отраслевой выставке InterSharm. Это уже 32-й форум красоты, и, анализируя текущие тренды, ставку делают на инновации.

«Искусственный интеллект начал стремительное шествие в нашу косметическую индустрию. Но косметика — это та вещь, которая нуждается в эмоциях. Пока ИИ не научился давать нам позитивные эмоции — он удобное подспорье, но душа создателя косметики всегда будет главенствовать», — отметила председатель оргкомитета выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

2025 год показал важное для косметической отрасли. Во-первых, она чувствует себя уверенно. Во-вторых, все больше покупателей делают ставку на наши бренды. По данным исследований, почти 70% потребителей уверены: то, что сделано в России — это качественный продукт.

Объем косметического и парфюмерного рынка сегодня достиг больше одного триллиона рублей. И, что важно, каждая вторая новая марка, которая появляется в магазинах или интернете, имеет российское происхождение.

Выставка — это отличная возможность показать, как создаются новые продукты с региональным акцентом. К примеру, водоросли, выращенные в Белом море, стали основным компонентом для кремов, эссенций и масок.

«Арктические водоросли отличаются от тропических, которые вы можете встретить в составе азиатской косметики, тем, что они растут в очень суровых условиях. В холодной воде, в замерзающем море максимальная концентрация полезных веществ. Мы экстракты извлекаем, микроэлементы, витамины, сохраняем их и переносим в косметику», — рассказала директор по маркетингу косметической компании Ксения Кормыш.

В этом году свои товары представили больше 150 российских городов и 30 стран мира: от Атлантики до Тихого океана. Рекордное количество участников из Китая — 485 компаний. Они готовы представить полный цикл: от ингредиентов до оборудования.

«Мы думаем, что в РФ много перспектив для развития, многие производители хотят создавать свои продукты и бренды. Поэтому мы решили представить наш продукт тут, поэтому мы выбрали Россию», — рассказала директор косметической компании Николь Ванг.

А это стенд Ближнего Востока. Именно здесь зародилось древнейшее искусство парфюмерии. Масляные духи с характерными для Востока яркими нотами.

«Россия — одна из самых сильных и стабильных экономик. Здесь отличные люди, которые любят арабские продукты», — отметил менеджер по экспорту парфюмерной компании Тарка Кувар.

Выставка — это еще и хорошая переговорная площадка. Здесь пройдет больше 200 встреч с международными представителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.