В Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы

Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве состоялась репетиция авиационной части парада Победы, посвященного 9 Мая. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.
Самолеты можно было увидеть в разных районах столицы. Жители мегаполиса заметили авиацию в районе Дербеневской набережной, рядом с Волгоградским проспектом в небе появился след в цветах триколора.
В Министерстве обороны России сообщали, что в воздушной части парада примут участие самолеты пилотажных групп. Завершат выступление штурмовики Су-25, которые традиционно окрасят небо.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на Красной площади прошла репетиция пешей части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов.
Парад Победы состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.
В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, парад состоится без демонстрации военной техники. В Минобороны пояснили, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 мая
- «До рассвета не спали!» — что советские солдаты писали родным о Победе
- 6 мая
- «Кухня Победы»: что готовили на 9 Мая с 1940-х до 1990-х
- 6 мая
- «Морально готовы»: Захарова о возможных провокациях в ЕС на День Победы
- 6 мая
- В Токио стартовала акция «Бессмертный полк»
- 5 мая
- В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
- 5 мая
- Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде
- 5 мая
- Избыточная норма? В Госдуму поступил законопроект о 13-й зарплате к майским праздникам
- 5 мая
- «Почувствовали, что такое война»: ветеран ВОВ Александр Галасов о нападении фашистов и Победе
- 5 мая
- Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России
- 5 мая
- Степной союзник: как Монголия поддерживала СССР в годы Великой Отечественной войны
Читайте также
59%
Нашли ошибку?