В Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы

Мария Гоманюк
Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.

В Москве состоялась репетиция авиационной части парада Победы, посвященного 9 Мая. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Самолеты можно было увидеть в разных районах столицы. Жители мегаполиса заметили авиацию в районе Дербеневской набережной, рядом с Волгоградским проспектом в небе появился след в цветах триколора.

В Министерстве обороны России сообщали, что в воздушной части парада примут участие самолеты пилотажных групп. Завершат выступление штурмовики Су-25, которые традиционно окрасят небо.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на Красной площади прошла репетиция пешей части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов.

Парад Победы состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.

В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, парад состоится без демонстрации военной техники. В Минобороны пояснили, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.

