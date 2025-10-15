В Мьянме пропала гражданка Белоруссии

Гражданка Белоруссии пропала в Мьянме. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства иностранных дел республики.

При этом в местных СМИ отметили, девушка могла ранее принимать участие в известном музыкальном проекте. По данным ведомства, гражданка перестала выходить на связь 4 октября.

Известно, что женщина полетела в Янгон из Бангкока 20 сентября. В настоящее время посольство Белоруссии во Вьетнаме проводит работу по розыску с привлечением внешнеполитических и силовых ведомств обеих стран, а также аппаратов почетных консульств Белоруссии в Янгоне и Бангкоке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники заманивают россиян в рабство в Мьянме. Граждане РФ получают предложения о «работе» через мессенджер Telegram. Вместо обещанного Таиланда жертв направляют на эксплуатацию в Мьянму. Людей принимают в аэропорту Бангкока, после чего нелегально переправляют через реку Мэй. У невольников также забирают мобильные телефоны.

