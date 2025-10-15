«Наша маленькая победа»: что Валерия ожидает от «Грэмми»

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Певица стала первой россиянкой, заслужившей номинацию на премию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Валерия не надеется выиграть в премии «Грэмми»

Новость о попадании трека «Исцелю» в лонг-лист престижной музыкальной премии «Грэмми» стала для заслуженной артистки РФ Валерии неожиданностью — сперва она не поверила в это. Своими эмоциями исполнительница поделилась во время беседы с 5-tv.ru.

Певица призналась, что сначала не поверила информации и решила ее перепроверить. Позже выяснилось, что данные верны — международная команда, работавшая над альбомом, во главе с продюсером Энди Платоном отправила несколько своих проектов на рассмотрение Американской академии звукозаписи, и три из них, включая песню Валерии, были утверждены.

По словам исполнительницы, особенно символично, что в список попала песня на русском языке, что само по себе стало важным и вдохновляющим событием.

«В наше время тревожное песня была принята к рассмотрению на русском языке. Представляете, теперь же академики будут голосовать. Конечно, мы <…> не испытываем никаких (речь о надеждах на победу. — Прим.ред,), но тем не менее, все равно надеемся. Я считаю, что это наша общая победа, потому что действительно песня впервые, ну как говорят, впервые, не знаю, надо проверить, конечно, но тем не менее, песня на русском языке, представляете, в это непростое время. Так что мы радуемся, это наша маленькая победа», — отметила Валерия.

До этого первым советским музыкантом, удостоенным «Грэмми», стал Святослав Рихтер — в 1961 году он получил награду за исполнение концерта Йоганнеса Брамса.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал 5-tv.ru номинацию трека Валерии на «Грэмми».

«Наша маленькая победа»: что Валерия ожидает от «Грэмми»

