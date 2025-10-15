«Большая радость»: Пригожин прокомментировал номинацию трека Валерии на «Грэмми»

Продюсер Пригожин назвал номинацию трека Валерии на «Грэмми» большой радостью

Выход трека певицы Валерии «Исцелю» в число номинантов на музыкальную премию «Грэмми» стал поводом для радости и гордости для всей музыкальной индустрии. Об этом рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

По словам артиста, само попадание русскоязычного трека в список номинантов — уже серьезное достижение, ставшее возможным благодаря работе саунд-продюсера и аранжировщика Энди Платона.

«Для нас и для всей музыкальной индустрии это большая радость, что такая возможность появилась. Благодаря Энди Платону, который является музыкальным аранжировщиком и человеком, который продюсировал этот сингл, мы попали в этот лонг-лист», — уточнил он.

Также Пригожин отметил, что композиция представлен на премии сразу в трех категориях: «вокал», «инструментал», «аранжировка».

«Мы представлены там в трех номинациях: вокал, инструментал, аранжировка. То, что нас допустили, это уже большая радость, большое счастье, потому что это на русском языке, и если это получится то будет большое счастье и гордость», — добавил шоумен.

Более того, продюсер отметил, что участие в международной музыкальной премии- большой успех, который вызовет широкий отклик, однако интерес к событию обусловлен не скандалом, а благим делом — музыкой.

«Конечно найдутся сторонники, люди которые будут радоваться, и будут завистники, которые точно будут писать анонимные письма, чтобы у нас все не получилось. Поэтому желаем всем удачи, и это не про скандалы, интриги, разводы, это про музыку», — дополнил Пригожин.

