Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы своим указом от 15 октября. Соответствующи документ появился на официальном интернет‑портале правовой информации. В нем отмечается, что общемировые тенденции и геополитическая ситуация не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в РФ. Также подчеркивается, что большая часть приезжих становятся низкоквалифицированными работниками.

В положениях документа сказано, что власти намерены расширять практику использования цифровых технологий в сфере и создавать единую биометрическую систему для их регистрации как в России, так и за ее пределами. Кроме того, планируется обеспечить условия для возвращения жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших свои дома из-за спецоперации. Кроме того, помощь в возвращении на родину будет оказана и россиянам, живущим за рубежом.

Программа подразумевает снижение количества детей иностранных граждан, не посещающих школы, содействие переезду мигрантов, разделяющих традиционные российские ценности, расширение возможностей для трудовой деятельности иностранцев в РФ и для обучения в вузах. Также власти намерены ограничивать пребывание в стране членов семей мигрантов, которые не работают и не получают образование в России.

