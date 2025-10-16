Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Согласно ей, в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время СВО.

Какой будет миграционная политика РФ в ближайшие 5 лет

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы своим указом от 15 октября. Соответствующи документ появился на официальном интернет‑портале правовой информации. В нем отмечается, что общемировые тенденции и геополитическая ситуация не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в РФ. Также подчеркивается, что большая часть приезжих становятся низкоквалифицированными работниками.

В положениях документа сказано, что власти намерены расширять практику использования цифровых технологий в сфере и создавать единую биометрическую систему для их регистрации как в России, так и за ее пределами. Кроме того, планируется обеспечить условия для возвращения жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших свои дома из-за спецоперации. Кроме того, помощь в возвращении на родину будет оказана и россиянам, живущим за рубежом.

Программа подразумевает снижение количества детей иностранных граждан, не посещающих школы, содействие переезду мигрантов, разделяющих традиционные российские ценности, расширение возможностей для трудовой деятельности иностранцев в РФ и для обучения в вузах. Также власти намерены ограничивать пребывание в стране членов семей мигрантов, которые не работают и не получают образование в России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

