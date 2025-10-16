«Нужно порадоваться»: Прохор Шаляпин о парах с большой разницей в возрасте

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Певец отметил, что на Руси среди дворян были нормальными браки, когда девушка моложе мужчины.

Прохор Шаляпин о парах с большой разницей в возрасте

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Прохор Шаляпин призвал россиян быть терпимее к парам с разницей в возрасте

Певец Прохор Шаляпин, известный не только творчеством, но и откровенными комментариями о личной жизни, поделился мнением о любви без возрастных границ. Поводом для высказывания стали результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти половина россиян негативно относятся к союзам, где женщина значительно старше мужчины. Артист, чья покойная супруга Татьяна Девис была старше его на 27 лет, не согласился с подобной позицией.

«Мы живем в современном мире и должны учиться не нарушать чужих границ. Если кому-то нравится жить с разницей в возрасте — это личное дело. Нужно просто порадоваться, что есть на земле еще одна счастливая пара», — отметил Шаляпин в беседе с Газетой.ру.

По мнению певца, общество слишком склонно вмешиваться в личную жизнь людей и диктовать свои стандарты. Главное — чтобы паре было комфортно. Если они счастливы, значит, все правильно. Остальным лучше не судить, уверен артист.

Кроме того, Шаляпин затронул тему одиночества. По его словам, стоит больше внимания уделять тем, кто не может построить отношения, а не обсуждать чужой выбор.

«Очень много одиноких людей — об этом нужно говорить. Если человек хочет быть с кем-то, но не может построить жизнь, с этим надо что-то делать. А если ему хорошо одному — это тоже выбор, и его нужно уважать», — отметил певец.

