В России готовят новые меры для борьбы с дропперами

Эфирная новость 24 0

Инициативу уже поддержали в правительстве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России готовят новые поправки для борьбы с дропперами.  Как пишут «Известия», платежным агентам могут запретить проводить транзакции без полной идентификации клиента.

Такие услуги сейчас оказывают некоторые онлайн-сервисы.  В случае принятия закона операторы не смогут совершать наличные денежные переводы, выдавать банковские карты или открывать электронные кошельки. Также посредники не будут принимать наличные платежи от клиентов в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров и услуг свыше 15 тысяч рублей. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
Исчезнут целые города: ученые предупредили о надвигающейся катастрофе
6:54
В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на подстанции
6:34
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
6:18
Сергей Жуков представил свой музыкальный спектакль о Великой Отечественной войне
6:00
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео