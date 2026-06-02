Ветеринар предупредила владельцев собак об опасностях в прудах со стоячей водой

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Животные рискуют подхватить опасную инфекцию.

Ветеринар предупредила об опасностях стоячей воды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ветеринар Гуляева: собаки могут подхватить инфекцию в стоячей воде

С наступлением жары владельцы собак чаще ищут водоемы, чтобы охладить питомца. Однако привычный летний сценарий может стать трагедией. Ветеринар-хирург Екатерина Гуляева рассказала изданию Life.ru о бактериальном заболевании, возбудители которого проникают в организм через слизистые или мелкие повреждения на коже.

«Проблема в том, что собака не просто плавает, а часто заглатывает эту воду», — уточнила врач.

Ветеринар пояснила, что в жару собака пьет из водоема, где до этого плавали дикие утки и другие птицы. Именно пернатые переносят массу бактерий и паразитов, активно загрязняя воду.

Заболевание — лептоспироз — коварно не только для животных. Инфекция относится к зоонозным — то есть передается человеку. У людей болезнь может протекать тяжело, с желтухой, поражением печени и почек, требуя длительного лечения.

Врач посоветовала после любого контакта с водоемом тщательно вымыть собаку зоошампунем и полностью высушить шерсть. Если после прогулки животное стало вялым, потеряло аппетит или у него началась диарея — помощь врача должна быть незамедлительной.

Не меньшую осторожность стоит соблюдать и на море: чрезмерное заглатывание соленой воды может нарушить водно-солевой баланс и потребует срочного визита в клинику.

Ранее кинолог рассказала о том, как воспитать собаку без наказаний.

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