Председателя совета судей РФ Виктора Момотова отправили в отставку

Совет судей РФ единогласным решением отправил своего председателя Виктора Момотова в отставку. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источник.

Согласно полученным данным, Момотов подал заявление об отставке 8 октября. Оно было принято и одобрено на заседании, на котором самого председателя не было.

Известно, что Генпрокуратура 23 сентября потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около девяти миллиардов рублей. Все эти объекты были оформлены не на самого Момотова, а на доверенных и подконтрольных лиц. Кроме того, он использовал свой судейский иммунитет для прикрытия активов. Еще одной статьей незаконных доходов у председателя Совета судей РФ называют уход от уплаты налогов с бизнеса на сумму более полумиллиона рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября потребовала досрочно прекратить полномочия Момотова, а затем ограничила его выезд за рубеж. Также судье запрещено открывать новые счета в банках.

Требование прокуратуры об изъятии активов председателя Совета судей РФ 14 октября было удовлетворено Останкинским судом Москвы. Ходатайство Момотова о проведении закрытых заседаний было отклонено, так как судья посчитала процесс общественно значимым.

Сам Момотов опровергает все обвинения, а доводы прокуратуры считает несостоятельными и недоказанными.

