Нападал на таксистов: полиция задержала каннибала в Гане

Daily Mail: Полиция задержала каннибала в Гане

Полиции Ганы удалось арестовать мужчину, которого подозревают в серии убийств и каннибализме. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, предполагаемого каннибала арестовали в городе Ва. Личность задержанного и детали преступлений пока не разглашаются, однако источник в правоохранительных органах сообщил, что это задержание стало прорывом в расследовании серии загадочных исчезновений и убийств, которые происходили в регионе в течение последнего года. Однако, по версии следствия, он совершал преступления намного дольше — в течение трех лет.

Уточняется, что задержанному также вменяются пытки. Точное число жертв не раскрывается, однако, по данным полиции, с 2022 года в Ва фиксировались нападения на таксистов и других людей, работавших ночью. Следствие предполагает, что преступления могли носить ритуальный характер и вызывали панику среди жителей города.

Ранее в Кении в 2025 году были арестованы 13 человек по делу о каннибализме. Шестеро из них признались в похищении и убийстве несовершеннолетних с целью извлечения органов и употребления их в пищу. Эти события вызвали массовые протесты, в ходе которых местные жители перекрывали дороги и вступали в столкновения с полицией.

