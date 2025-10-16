«Многое меняется»: Гурцкая о жизни с инвалидностью в современном обществе

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Инклюзия сегодня развивается, но во много нужно еще поменять мировоззрение социума.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Гурцкая: сегодня многое делают для адаптации людей с инвалидностью

Сегодня многое делают для того, чтобы максимально адаптировать различные сферы жизни для людей с инвалидностью. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала народная артистка России Диана Гурцкая на фестивале для детей с инвалидностью по зрению «Белая трость».

«Очень многое меняется и изменилось. Очень многое делают для детей с инвалидностью, в целом для людей с инвалидностью. В каждой сфере. Это и в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере финансов», — отметила исполнительница.

Она добавила, что в то время, когда она была ребенком, таких возможностей не предоставлялось. С тех пор инклюзия стала более распространенным явлением, в том числе и благодаря различным социальным программам.

Однако, по мнению исполнительницы, чтобы добиться еще больших результатов в этом вопросе, нужно поменять мировоззрение социума.

«Никто не сможет ничего сделать, если не будет меняться общество по отношению к людям с инвалидностью, к детям с инвалидностью. Если придет ребенок на детскую площадку и будет играть со всеми вместе. И никто не будет как-то к этому относиться иначе. Никто не будет возмущаться. Никто не будет к этому относиться с осторожностью. Вот это самое главное достижение», — уверена артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крестница Дианы Гурцкая посвятила ей песню.

