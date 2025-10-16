Пенсионерку из Кузбасса осудили за помощь экстремистам

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Жительница Междуреченска вела активную деятельность в поддержку запрещенной организации.

Пенсионерку из Кузбасса осудили за помощь экстремистам

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кемеровской области суд огласил приговор 74-летней жительнице Междуреченска, признанной виновной в участии и финансировании экстремистской организации. Наказание — три с половиной года лишения свободы условно. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По материалам следствия, с августа 2019 года по январь 2025 года женщина, зная о запрете организации в России, продолжала рассылать документы от имени местной ячейки в различные органы власти и принимала участие в собраниях, посвященных деятельности объединения. Также установлено, что она пропагандировала идеи, направленные против основ государственного строя, и осуществляла финансовую поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве предотвратили теракт украинских спецслужб.

Теракт планировали устроить в Москве украинские спецслужбы. Высокопоставленного военного они собирались убить, заложив бомбу в велосипед. Схожим образом в декабре прошлого года они устроили взрыв у дома начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Тогда сдетонировало устройство, вмонтированное в самокат.

Примечательно, что один из задержанных был участником и того самого теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
В Латвии суд приговорил россиянина к лишению свободы за ролики в соцсети
13:19
Пентагон заставил журналистов пресс-пула сдать пропуска
13:09
Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
12:56
«Не от котлет»: Наташа Королева рассказала, почему набирает вес
12:53
На Украине возбуждено 290 тысяч уголовных дел о дезертирстве за три года
12:51
Отец смотрел порно: двухлетняя девочка погибла в раскаленном автомобиле

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости