«Не от котлет»: Наташа Королева рассказала, почему набирает вес

Наташа Королева рассказала, почему набирает вес

Певица Наташа Королева поделилась причинами набора веса и рассказала, как борется с изменениями фигуры. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Артистка призналась, что поддерживать форму с возрастом становится все сложнее.

«Ты поправляешься уже не от котлет, а от лет», — заявила звезда.

По словам Королевой, справляться с последствиями возрастных изменений ей помогают регулярные процедуры. Певица рассказала, что предпочитает криосауну, массажи и грязевые обертывания. Она также подчеркнула важность стабильного распорядка дня.

«Режим — это важно для любого человека, и я стараюсь его придерживаться», — добавила артистка.

Королева отметила, что старается следить за собой, несмотря на плотный график и возрастные особенности, которые влияют на обмен веществ и общее состояние организма.

Народный артист России Игорь Николаев спустя годы вспомнил о совместной жизни и творчестве с Королевой. Их брак распался более двух десятилетий назад, однако поклонники до сих пор с теплотой вспоминают этот звездный дуэт и их музыкальные хиты.

В беседе с Борисом Корчевниковым композитор рассказал о том, как создавались их известные песни и как рабочие отношения постепенно переросли в личные. По словам Николаева, сотрудничество с Королевой было легким и вдохновляющим — они проводили вместе много времени в студии, и именно в этот период между ними возникло чувство.

Песня «Дельфин и русалка», ставшая одной из самых узнаваемых в их репертуаре, вышла в 1992 году — тогда они уже были парой и выступали вместе.

