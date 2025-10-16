«Как порядочный мужчина был обязан»: Павел Деревянко рассказал, почему женился

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

После свадьбы жизнь артиста сильно изменилась.

Зачем Павел Деревянко женился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Павел Деревянко назвал обязательной регистрацию брака

Актер Павел Деревянко впервые объяснил, почему решил узаконить отношения после долгих лет холостяцкой жизни. Об этом сообщает Леди Mail.

По словам артиста, решающую роль сыграла его нынешняя избранница — предпринимательница Зоя Фуць.

«Для нас регистрация брака была очень важна, и я как порядочный мужчина обязан был это сделать», — отметил Деревянко.

Он также рассказал, что после свадьбы их отношения стали только крепче.

«После брака все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее», — поделился актер.

До этого Деревянко более десяти лет встречался с юристом Дарьей Мясищевой, от которой у него двое дочерей, однако к браку тогда не пришел. С Зоей Фуць артист познакомился несколько лет назад, и после пяти лет романа решился на предложение.

Теперь супруги воспитывают детей от предыдущих отношений и, по словам Павла, прекрасно ладят между собой.

«Никаких проблем с общением в наших семьях нет. Дети рады за нас, так что в этом плане все хорошо», — подчеркнул он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Умерла актриса фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова
19:34
Личный альбом императрицы Александры Федоровны выставят на торги
19:29
Не только старики: почему все больше молодых людей страдают от болезней костей
19:26
«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида
19:21
США готовят рейды против Венесуэлы
19:15
«Как классно!» — Безруков исполнил мечту и выстрелил пушки Петропавловской крепости

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео