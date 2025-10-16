Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 24 0

К решению вопроса привлечены МИД РФ, Минобороны, «Росатом» и МАГАТЭ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Xinyu; 5-tv.ru

Посреднические функции в переговорах с Украиной для установления «времени тишины» взяло на себя Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице генерального директора Рафаэля Гросси. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Также к решению этого вопроса привлечены МИД РФ, Министерство обороны и «Росатом».

«Речь идет о выделении такого „времени тишины“, которое должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на Днепровской линии, которая разрушена на территории РФ, так и на Яросплавной, которая находится под контролем ВСУ», — пояснил Лихачев.

Он отметил, что это крайне непростое, «требующее зеркальности» решение. При этом политик подчеркнул, что предварительно оно будет реализовано 17 октября. Однако объем работ достаточно большой, и сетевые специалисты рассчитывают примерно на шесть-семь дней.

«Мы верим, что рано или поздно эти договоренности будут достигнуты, но когда они могут начаться, мы пока сказать не можем», — добавил главный исполнительный директор «Росатома».

Помимо этого, он высказался о значительном вкладе Гросси в дипломатическую миссию.

«Нужно подчеркнуть большую работу, которую проводит Гросси, дипломатическую. Но на нашей стороне решение будет приниматься в межведомственном формате. И в первую очередь руководством Министерства обороны», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ.

