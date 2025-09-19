Ульянов оценил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ

Анастасия Антоненко
От принятия решения по документу воздержались 46 стран, среди которых США и Венгрия.

Как разворачивается ситуация с Украиной

Фото: Michael Gruber/AP/ТАСС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале высказался о принятии антироссийской резолюции по ядерной безопасности на Украине во время генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при рекордном числе воздержавшихся.

Дипломат заявил, что подобное решение говорит о наличии «здравого смысла», учитывая геополитическую ситуацию России на мировой арене.

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — отметил Ульянов.

Он подчеркнул, что от принятия решения по документу воздержались 46 стран. Среди них были США и Венгрия. Всего за резолюцию проголосовали 62 страны.

Михаил Ульянов также выразил позицию относительно недопустимости предъявления необоснованных требований МАГАТЭ о предоставлении полного доступа ко всем объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул важность того, чтобы государства-члены агентства воздерживались от действий, которые могут помешать реализации достигнутых ранее соглашений с Ираном.

Согласно его заявлению, именно такая линия поведения способствует поддержанию конструктивного диалога и обеспечению стабильности в области ядерной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию по сектору Газа.

