Глава МИД Марокко Насер Бурита: Россия — наш близкий партнер

Мария Гоманюк
Дипломат передал приветствие президенту РФ Владимиру Путину от короля страны.

Как Марокко относится к России

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Марокко считает Россию близким партнером, рассматривает ее в качестве важного игрока для мировой арены и переговорщика. Об этом рассказал глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Во время встречи Бурита передал приветствие президенту России Владимиру Путину от короля страны Мухаммеда VI.

«Сегодняшним переговорам уделяем особое внимание, учитывая непростую ситуацию на международной арене, в том числе те неоднозначные события, которые происходят в вашем регионе, на севере Африки. И урегулированию проблем в этих частях мира Россия готова содействовать вместе с другими заинтересованными государствами», — отметил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия готова к содействию процессам урегулирования на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров и Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление двусторонних отношений, а также подняли актуальные вопросы региональной и международной повестки. По данным МИД России, ключевое внимание уделили вопросам будущего укрепления дружественных отношений в политической, торгово-экономической и других отраслях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров высказался о последствиях передачи Tomahawk Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

