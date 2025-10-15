«Совершенно другая плоскость»: Лавров о последствиях передачи Tomahawk Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Глава МИД РФ сообщил, что Россия не запрашивала у администрации Трампа встречу по этому вопросу.

Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy

Москва исходит из понимания США последствий передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсантъ».

«Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что Россия не запрашивала у администрации президента США Дональда Трампа встречу по вопросу возможной передаче ракет киевскому режиму.

Министр иностранных дел России обозначил важность участия американских военных в обслуживании вооружения и указал на заявления президента РФ Владимира Путина.

«Это будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США. Не сомневаюсь, что там это понимают», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев открыто готовится совершать новые теракты против РФ, если получит Tomahawk. Куда ударят ВСУ, если получат американские дальнобойные ракеты?

