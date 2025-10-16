Путин: Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

РФ остается одним из ведущих нефтепроизводителей, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Добыча нефти в 2025 году составит 510 миллионов тонн — это на 1% ниже, чем в 2024, подчеркнул глава государства.

«Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. То есть это добровольное снижение. Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что ОПЕК+ не только надежно снабжает внутренний рынок и развивает переработку нефти, но и проявляет гибкость с учетом непростой ситуации на внешнеполитическом контуре. В частности, члены организации смогли выстроить новые каналы поставок и платежей.

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отказ ряда стран от покупки энергоносителей РФ плохо на них сказался.

