Путин: Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти

Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Добыча нефти в 2025 году составит 510 миллионов тонн — это на 1% ниже, чем в 2024, подчеркнул глава государства.

«Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. То есть это добровольное снижение. Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что ОПЕК+ не только надежно снабжает внутренний рынок и развивает переработку нефти, но и проявляет гибкость с учетом непростой ситуации на внешнеполитическом контуре. В частности, члены организации смогли выстроить новые каналы поставок и платежей.

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отказ ряда стран от покупки энергоносителей РФ плохо на них сказался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.