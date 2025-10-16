Вместо кино: полицейский показал своей девушке, как бездомный насилует жертву

Daily mail: Полицейский показал своей девушке, как бездомный насилует жертву

Лондонский полицейский показывал своей девушке видео с камер наблюдения, на которых запечатлены сексуальные преступления, ставшие уликами в расследованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, 33-летний Адам Аспиналл Да Энкарнасао продемонстрировал своей на тот момент девушке Марии Ниебле запись, на которой видно, как бездомный мужчина нападает на сотрудницу Национальной службы здравоохранения — 37-летнюю мать троих детей. Женщина была изнасилована и убита в июле 2021 года в парке Саутхолл на западе Лондона. Нападавший был позже приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и непредумышленное убийство.

Следствие утверждает, что констебль также показывал Ниебле другую запись — с нападением, в ходе которого женщина сумела обезвредить вооруженного ножом мужчину. Обвинение считает, что таким образом офицер нарушил профессиональную этику и злоупотребил доверием, получив доступ к материалам в рамках расследования.

Отношения полицейского и Ниеблы начались в 2021 году, но завершились летом 2022. После разрыва женщина заявила в полицию, обвинив бывшего партнера в контролирующем и агрессивном поведении, а также в демонстрации конфиденциальных видеозаписей. В результате против Аспиналла Да Энкарнасао было возбуждено дело о неправомерном поведении на государственной службе.

Сам офицер настаивает, что обвинения выдуманы и стали актом мести после расставания. Он утверждает, что никогда не показывал Ниебле материалы следствия.

На процессе обвинение подчеркнуло, что речь идет о «грубом злоупотреблении доверием» — ведь офицер, расследующий сексуальные преступления, обязан защищать частную жизнь пострадавших, а не использовать подобные записи вне служебных целей.

Мария Ниебла, выступая в суде, рассказала, что боялась бывшего партнера и заявила в полицию после того, как он угрожал убить ее и инсценировать самоубийство. Женщина утверждает, что неоднократно просила его не показывать ей видеозаписи, однако тот игнорировал ее возражения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.