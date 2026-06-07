Не надо испытывать иллюзий. На Западе достаточно сил, которым мир на Украине не нужен. Совсем.

В день, когда в Петербурге открылся международный экономический форум, в Киеве тоже было многолюдно. Высадился настоящий натовский десант во главе с генсеком Рютте. Все тридцать два государства-члена Альянса прислали своих делегатов. Первое в истории заседание Совета Украина-НАТО прямо на территории Украины. Сам Рютте назвал это историческим событием. Теперь подумаем о том, что это значит. Марк Рютте — европеец. Бывший премьер Нидерландов. Человек, которого американцы обязаны формально терпеть на должности генсека самого проамериканского военного блока в мире, потому что такие правила.

И вот он устраивает перфоманс в поддержку Зеленского, когда Трамп публично твердит: Россия и Украина должны договориться сами. Без посредников. То есть Рютте идет наперекор главному спонсору Альянса. Как же так? Очевидно, потому что у него есть поддержка в Вашингтоне.

Недаром именно в эти дни в Палате представителей Конгресса США запустили схему: как выделить Украине сотни миллионов долларов в обход тех, кто против. В обход того же Трампа.

А госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в Сенате, напомнил, что Америка не беспристрастна, что вводит санкции против России, а поставляет оружие Украине.

Добавим к этому американские спутники, через которые выбирают цели для украинских ударов. Терминалы Starlink, через которые управляются дальнобойные дроны. И много, много чего еще. Крыша у Зеленского есть. Даже в Вашингтоне. Именно поэтому он позволяет себе то, что позволяет.

30 мая украинский дрон-камикадзе ударил по энергоблоку № 6 Запорожской атомной электростанции. В стене дыра. Рядом реакторный отсек. Дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию случайного попадания. Приезжали инспекторы МАГАТЭ, зафиксировали. И…?

При молчаливом одобрении западных спонсоров Киев пытается навязать террористическими способами свою игру. Как этому помешать — расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Енакиево. ДНР. ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе Hornet по стоянке дальнобойщиков. А так выглядит трасса — Новороссия. На обочине — сгоревшие гражданские машины. Грузовики, легковушки и маршрутки.

Пока наши войска жмут ВСУ на линии фронта, Киевский режим переключился на террор — тактику тысячи террористических укусов в приграничье и на юге России. Сейчас наши бойцы ищут способ борьбы с новыми видами БПЛА. В первую очередь — изучают вот такие образцы. Эти обломок Hornet — оказались у моего коллеги после удара по Донецку.

Этим Hornet недавно ВСУ ударили по Донецку. Дрон — с ИИ наведением, в некоторых связь по Starlink. И, как говорят, обходит все средства РЭБ. Стал настоящей напастью — у ВСУ их тысячи. Но таких обломков у экспертов — сейчас сотни. Уже рассмотрели под микроскопом все чипы, всю начинку. И вырабатывают решения — для борьбы с ними, — говорит корреспондент Евгений Быковский.

Пытаются найти уязвимости, выработать комплексное решение против этих дронов. Чтобы расчистить небо — нужно время.

«С нашей стороны сейчас уже есть достаточно много технических средств. То есть это дроны-перехватчики, это оснащение системами. Мы не можем каждые 100 метров вдоль шоссе поставить станции РЭБ. Поэтому тут в первую очередь необходимо средство физического поражения, то есть либо физического предотвращения. То есть это сети, пассивная защита, либо активная защита — это системы дронов-перехватчиков», — отметил инженер-ракетостроитель, разработчик БПЛА Алексей Васильев.

А это — взгляд с той стороны. Работа еще одного нового дрона, который только появился у ВСУ, — БИ-2. Малозаметен, обладает автономной системой наведения. Его сравнивают с Hornet. А сами украинцы окрестили очередным вундерваффе. Но неуязвимых дронов нет — все сбиваются. Против и новых, и старых беспилотников киевского режима работают наши мобильные огневые группы.

Подразделения БПЛА поражают и точки запуска. Боевики ВСУ приспособили гражданские грузовики под пусковые установки. Выявить их нашим операторам труда не составляет.

Сейчас БПЛА — главное оружие Киева. Западные ракеты и бронетранспортеры присылают в гораздо меньшем объеме. Да и танков уже нет. За время СВО союзники Украины передали Киеву 700 гусеничных машин. Но за последний год — ни одной. Их заменили на миллионы дронов.

«Более 70-ти стран, заметьте, 70-ти стран, в том числе страны НАТО, поставляют дроны на Украину, поскольку это и по силам западным странам, и в то же время прекрасно они понимают, что ни артиллерией, ни ракетами не достигнут того результата, который они достигают сейчас, по крайней мере, морально-психологического с точки зрения урона и ущерба нам, Российской Федерации», — сказал руководитель центра образовательных программ института мировой военной экономики и стратегии мирового факультета НИУ ВШЭ Андрей Демуренко.

Да и вместо одной ракеты ATACMS при ее стоимости в 1,5 млн долларов можно купить 150 тех же Hornet и собрать столько же БИ-2. По оценкам экспертов, такие дроны стоят всего около десяти тысяч долларов.

«Это воздушное оружие невысокой стоимости, оно не стоит каких-то бешеных денег — несколько тысяч евро. Самые простые модели — это, может быть, три-четыре тысячи евро, что позволяет наносить болезненные удары куда угодно. Но Украина их использует для удара по гражданским объектам», — заметил полковник вооруженных сил Франции в отставке, бывший командующий подразделениями спецназа Жак Огар.

Свой военный бюджет киевский режим тоже полностью переориентировал. Если в 2023 году на производство и закупку дронов они направили всего полмиллиарда долларов. То в 2024-2025 уже больше двух с половиной. В этом году сумма зашкаливает. 18 млрд — деньги из кредита Брюсселя и помощь в рамках Рамштайна. Все на БПЛА. Но с оговоркой — покупать надо у ЕС.

«План на 2026 год киевского режима: более семи миллионов дронов всех видов. Сюда входят и FPV дроны, и барражирующие боеприпасы, и дроны средней дальности действия и дроны большой дальности. Ну, можно сказать, что это очень много на самом деле. Собственно, если половина из этих дронов — это FPV дроны», — говорит военный обозреватель Дмитрий Корнев.

На Украине остались только гаражные сборки БПЛА. После того как наши ракеты уничтожили половину всех цехов по производству дронов — Киевский режим перенес все за границу. В Европе развернулась целая сеть заводов-производителей. В девяти странах.

«Будем прилагать все усилия, чтобы с каждым днем становиться лучше, когда дело касается беспилотных летательных аппаратов, потому что это часть будущего, часть войны будущего и уже настоящего», — утверждает министр обороны Германии Борис Писториус.

Этот завод в Польском городке Тарнув производит дальнобойные БПЛА Лютый. За пару часов по прямой дороге они оказываются на складах во Львове. А дальнобойные FP — 2, которыми бьют по нашему глубокому тылу — собирают в Великобритании. Вот Лондон объявил о крупнейшей поставке беспилотников и оправдал это борьбой с безработицей.

«Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете дронов для Украины, чтобы оттеснить Путина. Великобритания объявила о крупнейшем в истории поставке беспилотников для Украины. Поставим не менее 120 000 дронов в этом году, что способствует созданию новых рабочих мест по всей Великобритании», — говорилось в сообщении.

На них работает вся Европа. Еще четыре завода строятся — в Испании, Румынии, Финляндии и Дании. США — тоже не отстают — Hornet как раз оттуда. Поставляет компания бывшего главы Google — Эрика Шмидта. Это апробация военного искусственного интеллекта. Как и в Европе в Штатах заинтересованы обкатать свои технологии на поле боя.

«Для того чтобы провести апробацию современного вида вооружения, американцам необходимо от 2 до 3 лет, пройдя все необходимые процедуры, когда они привозят экспертный образец на Украину, здесь же он сразу поступает в ВСУ, его инженеры НАТО опробуют и сразу же пишут заключение о целесообразности либо нецелесообразности его использования. И поэтому Украина превратилась в площадку для экспериментального оружия НАТО. Плюс ко всему необходимо отметить, что происходит демонстрация западного вооружения», — сказал советник президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Киев делал ставки на Bayraktar, на Abrams и Leopard, HIMARS и F-16… Но ход СВО не переломили. Ничего не вышло. Теперь всем миром собирают дроны. И от безысходности бьют по гражданской инфраструктуре. Охотятся за машинами на трассах. Убивают детей — как в педагогическом колледже в Старобельске. А все страны — поставщики Украины — подтверждают своей помощью статус пособников террористов.

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