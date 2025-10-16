В Хорватии нашли останки римских солдат с признаками насилия

Дарья Орлова
Дарья Орлова

В Осиеке археологи обнаружили колодец с семью скелетами воинов, погибших во второй половине III века.

О чем говорят останки римских воинов

Фото: 5-tv.ru

В хорватском городе Осиек во время строительных работ в университетской библиотеке археологи наткнулись на колодец, который оказался коллективным захоронением семи мужчин. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.

Международная команда ученых изучила останки с использованием радиоуглеродного датирования, анализа ДНК, стабильных изотопов и исследований костных травм. Погибшие, вероятно, были римскими солдатами, ставшими жертвами битвы или массовой казни около 260 года н. э. в период кризиса III века.

Авторы исследования отмечают, что тела были помещены в колодец с плотью на костях, что указывает на поспешное захоронение вскоре после смерти. Радиоуглеродное датирование и монета сестерция 251 года подтверждают хронологию второй половины III века.

Биоантропологический анализ показал, что все семеро были взрослыми мужчинами, средний рост составлял 172,5 сантиметра. У большинства выявлены изменения в костях и позвонках, свидетельствующие о физической нагрузке и военной службе. Также у всех наблюдались признаки легочной инфекции. Травмы костей у части мужчин, включая зажившие удары и смертельные колото-резаные раны, указывают на преднамеренное насилие и боевой опыт.

Анализ стабильных изотопов продемонстрировал однородный рацион — зерновые с небольшим количеством наземного белка, что соответствует питанию римских солдат. Генетическое исследование четырех из семи скелетов показало разное происхождение: от северной и центральной Европы до Восточного Средиземноморья, что отражает разнообразие контингентов позднеримской армии.

Исследователи связывают находку с историческим событием — битвой при Мурсе в 260 году н. э., когда император Галлиен победил узурпатора Ингенууса. Захоронение подтверждает многокультурный состав римской армии и показывает трагические последствия военных конфликтов поздней империи, оставивших след почти на 1800 лет.

