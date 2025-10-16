В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Ему вменяют девять эпизодов подобных преступлений.

Мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, преступления совершались с сентября 2023 по январь 2025 года в офисном здании и в квартире подозреваемого. Мужчина, как утверждают правоохранители, склонял детей к приему запрещенных веществ и совершал в отношении них действия сексуального характера. Ему вменяют девять эпизодов подобных преступлений.

Кроме того, подозреваемый обвиняется в незаконном изготовлении материалов непристойного характера и в приобретении запрещенных веществ.

«В настоящее время установлены четверо несовершеннолетних, потерпевших от действий фигуранта», — уточняется в публикации СК РФ.

Следствие не раскрывает возраст пострадавших, однако отмечает, что их число может быть больше. Мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют возможное участие фигуранта в других преступлениях и собирают доказательства для передачи дела в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
В Белом доме сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа
18:00
«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко
17:54
«Многое меняется»: Гурцкая о жизни с инвалидностью в современном обществе
17:41
Винодела раздавило прессом для отжима винограда на глазах у отца
17:37
В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал
17:34
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости