В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал

В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании и склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, преступления совершались с сентября 2023 по январь 2025 года в офисном здании и в квартире подозреваемого. Мужчина, как утверждают правоохранители, склонял детей к приему запрещенных веществ и совершал в отношении них действия сексуального характера. Ему вменяют девять эпизодов подобных преступлений.

Кроме того, подозреваемый обвиняется в незаконном изготовлении материалов непристойного характера и в приобретении запрещенных веществ.

«В настоящее время установлены четверо несовершеннолетних, потерпевших от действий фигуранта», — уточняется в публикации СК РФ.

Следствие не раскрывает возраст пострадавших, однако отмечает, что их число может быть больше. Мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют возможное участие фигуранта в других преступлениях и собирают доказательства для передачи дела в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.