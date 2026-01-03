Нокаут ядерным соперникам: кто создал важнейший для мировой истории паритет

Либо выиграть гонку с США, либо стать звеном в ядерных экспериментах! Об этом эксклюзивно заявили селебрити на премьере сериала «Берлинская жара» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Если бы мы не разработали атомную бомбу, то ни для кого не секрет, что исторически стояли планы в 1948 году такие же эксперименты, как с Хиросимой и Нагасаки, провести с Москвой и Ленинградом! И мы совершенно даже не знали, кому надо говорить спасибо за то, что все мы сейчас живы!» — утверждает радиоведущая Алла Довлатова

Вопрос о том, зачем советской стране нужно было ядерное оружие, у всех вызывает единый ответ и реакцию. Исторически сложилось, что Россию в каждом столетии стараются перевернуть как идеологически, так и физически. Поэтому очевидно, что ядерное оружие — некий гарант стабильности. Политический деятель и певец Денис Майданов признался, что ему удивительно встречать молодежь, которая не знает имен, сделавших нашу державу обладателем атома — мирного и военного. Про них, по словам артиста, нужно не только читать в учебнике, но и снимать кино!

«Даже сегодняшняя геополитическая история ориентируется на статус стран и на их боевую готовность! Со слабой страной никогда не будут ни договариваться, ни разговаривать! А роль России в принятии мировых решений — ключевая!» — уверяет Майданов.

Человека, подарившего России атом, в «Берлинской жаре» сыграл Даниил Страхов. Актер надеется, что Игорь Курчатов в его исполнении станет новым героем для молодежи.

«Курчатову и команде его ученых удалось за кратчайшие сроки создать ядерный паритет с США. Если бы этого не произошло, очень может быть, что не было бы ничего!» — добавляет Страхов.

За главным героем ядерного прорыва, действительно, скрывается целое поселение ученых, участвовавших в разработке. Имена этих людей, хоть и существуют, но стерты, к сожалению, из памяти большинства. А всему виной особый режим и секретность, которую наука наложила на их жизнь, ради громких побед. Психолог Марианна Абравитова говорит о том, что те, кто вошел в круг разработчиков атомной бомбы имеют совершенно иное «эго»:

«Да, они, действительно в тени. Более того, они проживают со своими семьями в закрытых городах и конгломерациях. Это вопрос безопасности как нашей станы, так и их самих. Наверное, это правильно. У нас есть классическое восприятие „эго“ через нарциссизм и тщеславие, а есть еще и другое „эго“. Например, у ученых оно простроено иначе — первоочередно они добиваются результата, а не похвалы. Им не нужно заявлять о себе, они отдали себя процессу. Это путь жертвенный, как и путь власти, например…»

Битва за ядерный паритет между СССР и США не сделала нас первой страной, обладающей такого рода оружием. Да и целый полк ученых воевали за совсем другое место под солнцем. Запуск военного атома подарил советским жителям реальную безопасность, остановив над нами главенство Соединенных Штатов. Но за этим также скрывалось второе большое открытие — мирный атом. Мы первые среди других стран, кто научился использовать энергию ядра для технологического прогресса. А, в последствии, и первые, кто обладал самым мощным в мире оружием! Порой, «победить» означает прийти вторым…

Все те, кто сегодня пьет кофе, смотрит телевизор, регистрирует брак, пользуется светом и живет свою привычно-комфортную жизнь — это все, включая и их защиту, предопределили научные победы в прошлом, об этом заявил Денис Майданов.

Съемочная команда «Берлинской жары» поделилась эмоциями насчет того, что наконец дошло время снять ширму и с этой истории:

«На Западе про нас совсем не умеют снимать кино. О том, как был выигран паритет, должны распространяться истории! Дети и внуки должны запоминать эти имена и передавать своим. Для этого нужны хорошие фильмы! Спасибо всем, кто создал „Берлинскую жару“. С одной стороны — это шпионская история, а с другой — это история о наших ученых, которые с помощью разведки смогли догнать американцев и сделать большой рывок вперед!»

В кино, действительно, не так много шумело кино про знаменитый паритет. В 2023 году Кристофер Нолан выпустил «Опенгеймер» о жизни создателя первой в истории атомной бомбы. Картина стала знаменитой и в российском прокате, что совсем не означало одобрения с нашей стороны. После премьеры «Берлинской жары», гости красной дорожки практически единогласно заявили, что фильмы о русских должны сниматься только в России.

