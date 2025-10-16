Облил бензином и поджег: нижегородец пытался расправиться с женой на глазах их внука

В Нижегородской области спасли женщину, которую муж поджег на глазах у внука

В Городце Нижегородской области 70-летний пенсионер совершил покушение на убийство своей сожительницы. Он облил ее бензином и поджег, сообщает Следственное управление СКР по региону.

«15 октября 2025 года подозреваемый, находясь в квартире многоквартирного дома на улице Коммунальная города Городца Нижегородской области, в ходе ссоры облил женщину, с которой совместно проживал, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег зажигалкой», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, свидетелем случившегося стал их несовершеннолетний внук. Пострадавшая с тяжелыми ожогами была доставлена в больницу. Благодаря оперативным действиям медиков женщине удалось выжить.

Сотрудники СК России совместно с полицией задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенному общеопасным способом.

Как уточнили в МЧС, пожарные эвакуировали из квартиры пять человек, включая ребенка, и спасли 59-летнюю хозяйку, которую поджег сожитель. Пожар на площади около 15 квадратных метров был ликвидирован силами 14 сотрудников чрезвычайного ведомства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, а подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

