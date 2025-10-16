Облил бензином и поджег: нижегородец пытался расправиться с женой на глазах их внука

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Семейный конфликт в Городце чуть не закончился трагедией.

Нижегородец облил жену бензином и поджег на глазах у внука

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижегородской области спасли женщину, которую муж поджег на глазах у внука

В Городце Нижегородской области 70-летний пенсионер совершил покушение на убийство своей сожительницы. Он облил ее бензином и поджег, сообщает Следственное управление СКР по региону.

«15 октября 2025 года подозреваемый, находясь в квартире многоквартирного дома на улице Коммунальная города Городца Нижегородской области, в ходе ссоры облил женщину, с которой совместно проживал, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег зажигалкой», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, свидетелем случившегося стал их несовершеннолетний внук. Пострадавшая с тяжелыми ожогами была доставлена в больницу. Благодаря оперативным действиям медиков женщине удалось выжить.

Сотрудники СК России совместно с полицией задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенному общеопасным способом.

Как уточнили в МЧС, пожарные эвакуировали из квартиры пять человек, включая ребенка, и спасли 59-летнюю хозяйку, которую поджег сожитель. Пожар на площади около 15 квадратных метров был ликвидирован силами 14 сотрудников чрезвычайного ведомства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, а подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Умерла актриса фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова
19:34
Личный альбом императрицы Александры Федоровны выставят на торги
19:29
Не только старики: почему все больше молодых людей страдают от болезней костей
19:26
«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида
19:21
США готовят рейды против Венесуэлы
19:15
«Как классно!» — Безруков исполнил мечту и выстрелил пушки Петропавловской крепости

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости