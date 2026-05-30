Часть налога вернут семьям: кто сможет получить новую выплату с 1 июня

Министр Котяков: Соцфонд начнет прием заявлений на семейную выплату с 1 июня

Социальный фонд России начнет принимать заявления на ежегодную семейную выплату с 1 июня. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Подать документы для получения денег смогут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Оформить дополнительную поддержку можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Помимо этого, как пояснил министр, после подачи заявления налог на доходы физических лиц, уплаченный гражданином в 2025 году, пересчитают по ставке 6%. Соцфонд вернет разницу одним платежом.

Так, семьи, в которых родители официально работали в прошлом году и платили налог на доходы физических лиц, смогут получить обратно часть перечисленной суммы. В Минтруде подчеркнули, что выплату предоставят при соблюдении установленных условий.

Семьи смогут рассчитывать на поддержку, если их среднедушевой доход в 2025 году оказался ниже полутора региональных прожиточных минимумов на человека. Также имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

По предварительным оценкам, эта налоговая выплата может охватить более четырех миллионов семей. В них воспитывают почти 11 миллионов детей.

