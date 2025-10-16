Получил 18 лет тюрьмы: житель Кургана изнасиловал трех детей сожительницы

Дарья Орлова
Его задержали сразу после совершения преступлений.

Житель Кургана изнасиловал трех детей сожительницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Кургане местный житель признан виновным в насилии над детьми своей сожительницы. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Курганской области.

Суд установил, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Мужчина совершил преступления в отношении трех детей, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимого задержали сразу после совершения преступлений, а на период следствия он находился под стражей. Следственные органы задокументировали все обстоятельства дела и собрали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и вовлечении их в употребление наркотиков. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации следствия, противоправные действия имели место с сентября 2023 года по январь 2025-го и происходили как в офисном здании, так и в квартире подозреваемого. Мужчина, по версии следствия, заставлял детей принимать запрещенные вещества и совершал в их отношении сексуальные действия. Всего ему предъявлено обвинение по девяти эпизодам подобных преступлений.

