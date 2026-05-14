Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым

Прощание с ведущим Молчановым пройдет 15 мая в храме Космы и Дамиана

Стали известны дата и место прощания с известным журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым. Как сообщил журналист Юрий Рост в Telegram-канале, отпевание и церемония прощания состоятся 15 мая в храме Космы и Дамиана в Шубине в центре Москвы.

Начало церемонии запланировано на 12:00. Храм расположен по адресу: Столешников переулок, дом 2/4, строение 6.

Известный телеведущий и журналист Владимир Молчанов скончался спустя месяц после смерти своей единственной дочери Анны. Об этом рассказал режиссер Иван Цыбин.

По его словам, Молчанов успел проститься с дочерью незадолго до ее смерти. Они находились в одной клинике, и врачи разрешали телеведущему навещать Анну в реанимации.

Последние годы жизни Молчанова оказались наполнены тяжелыми утратами. В 2022 году умерла его супруга Консуэло Сегура, с которой журналист прожил более полувека. Спустя два года он потерял сестру — знаменитую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву.

Весной 2026 года скончалась и дочь телеведущего Анна Молчанова. Ей было 45 лет. Причины смерти семьи предпочли не раскрывать. Телеведущая Арина Шарапова призналась, что Молчанов очень тяжело переживал гибель близких людей.

По ее мнению, именно эти трагедии серьезно подорвали его состояние. Она также назвала коллегу выдающимся человеком и отметила, что на телевидении практически не осталось людей такого уровня интеллекта и профессионализма.

Помимо эмоциональных потрясений, журналист долгое время боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2021 году ему провели пересадку печени после перенесенного онкологического заболевания. Спустя год Молчанов пережил инфаркт.

В течение 2025 года телеведущего несколько раз госпитализировали с жалобами на сильные боли в животе. Врачи подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

