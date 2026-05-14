Экс-главу Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Мандат освободился после досрочного ухода с поста парламентария Фаррахова.

Экс-губернатор Брянской области Богомаз: где будет работать

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Александра Богомаза в качестве депутата Государственной Думы. Об этом говорится в решении ЦИК.

Вакантное кресло в нижней палате парламента появилось после того, как прежний парламентарий Фаррахов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на другое место работы.

Еще 13 мая президент России Владимир Путин удовлетворил прошение Богомаза об отставке с поста губернатора Брянской области, а временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу подчеркнул, что экс-губернатор обязательно получит новую должность.

Для самого Богомаза это возвращение в стены Госдумы: он уже представлял регион в парламенте в 2012–2014 годах, но сложил мандат после назначения врио губернатора. На посту главы Брянской области он проработал три срока подряд, последний раз одержав победу на выборах в сентябре 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Песков пообещал найти новые должности для экс-губернаторов Гладкова и Богомаза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
Трагедия вместо развлечения: бизнесмен задавил шестилетнего сына погрузчиком
13:46
Острейший кризис: как политический скандал в Британии повлияет на военную помощь Украине
13:40
Астероид размером с дом приблизится к Земле 18 мая
13:32
«Следят внимательно»: обстановка в аэропорту во время визита Трампа в Китай
13:27
Песни Добрынина стали новым эпизодом в деле издательства «Джем»
13:24
Премьер-министр Латвии ушла в отставку после скандала с дронами ВСУ

Сейчас читают

Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Умерла вдова Андрея Вознесенского писатель Зоя Богуславская
Пробивает защиту иммунитета: хантавирус Андес начал мутировать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео