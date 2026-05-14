Богомаз поблагодарил Путина и земляков на следующий день после отставки

Элина Битюцкая
Экс-губернатор заявил, что совместными усилиями регион вывели в лидеры по ключевым направлениям.

Богомаз обратился к брянцам после отставки

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз 14 мая записал эмоциональное видеообращение к президенту Владимиру Путину и жителям региона. 

«Дорогие земляки! <…> Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку. Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Экс-глава региона отметил, что он вместе с брянцами преодолели непростой и масштабный путь. Каждый шаг на этом маршруте, по его словам, работал на развитие и процветание родного края.

Как итог — область выбилась в лидеры по целому ряду ключевых направлений. За время его губернаторства удалось закрыть многие наболевшие вопросы и запустить важные проекты. Богомаз подчеркнул — сейчас критически важно не останавливаться и дальше повышать комфорт жизни людей.

«Как и во все времена, Брянская область была и остается надежным оплотом своего Отечества. Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!», — подытожил он.

Александр Богомаз подал в отставку 13 мая, в один день с белгородским коллегой Вячеславом Гладковым. Врио глав регионов стали Егор Ковальчук и ветеран СВО Александр Шуваев. Голосование за новых губернаторов пройдет 20 сентября. При этом сам Богомаз, как обещал пресс-секретарь президента, без работы не остался — уже 14 мая ЦИК официально зарегистрировал его в качестве депутата Государственной думы.

