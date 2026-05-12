Прощайте, бессонные ночи! Как выбрать подушку и матрас, чтобы просыпаться бодрым

Помогут ли народные методы почистить подушку? Чем богат «внутренний мир» вашего матраса? Как правильно выбрать товары для сна? И можно ли за полчаса сделать неповторимый предмет декора? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Кто живет в ваших подушках

Елена Гершензон купила перьевую подушку — натуральную и экологичную. Хотела комфорта, а получила аллергию. То, что источник даже не под боком, а под головой, поняла не сразу.

«Случайно мне сын пришел и сказал, что у него от большой подушки болит голова. И я дала свою подушку ему, ночь провела уже без этой подушки, и мне прям становилось легче», — жалуется аллергик.

Если подушка причиняет дискомфорт, от нее надо избавляться.

«Чтобы избежать накопления вредных микроорганизмов, подушки необходимо менять где-то примерно один раз в два-три года, если это синтетические подушки. Если это подушки с натуральными наполнителями, то здесь, конечно же, необходимо менять подушки намного чаще, это примерно где-то раз в полгода либо раз в год», — рассказывает старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Дмитрий Снегирев.

Натуральные материалы хорошо впитывают влагу и держат тепло, а это идеальная среда для размножения микроорганизмов.

«Так выглядит колония черного аспергиллуса. Это очень опасный патоген, который способен вызывать заболевания от аллергических реакций до раковых опухолей. Таких микроорганизмов, если подушка лежала в сыром непроветриваемом помещении достаточно долгое время, может быть от восьми до 16 видов», — поясняет дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

А еще подушку могут населять бактерии, пылевые клещи и даже вирусы.

Как часто нужно менять подушки для сна

Любое изделие нужно проветривать, чистить, сушить и вовремя утилизировать. Кроме перьев, натуральная набивка бывает растительного происхождения — это хлопок, бамбук, лен. Синтетический наполнитель — синтепон, холлофайбер.

Более дорогие анатомические модели производят из пенополиуретана, полиэстера, пены с эффектом памяти. Становятся все популярнее подушки с охлаждающим действием — гелевой прослойкой.

«Анатомическая форма здесь с волнообразным дизайном, она подходит для сна в любом положении. На ней удобно спать как на спине, так и на боку. Правильно спать на большем валике, и валик во время сна заполняет область шейно-воротниковой зоны», — разъясняет бренд-менеджер магазина ортопедических подушек Екатерина Кулакова.

Чтобы выбрать подходящую подушку, достаточно на нее прилечь.

«Понять, что у тебя голова по отношению к другому отделу, в данном случае к грудному, она ровно лежит, не наклонена вправо, влево, не проваливается никуда», — отмечает травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов.

Как выбрать хороший матрас для сна

В такой же «примерке» нуждаются и матрасы. Обычно их выбирают в зависимости от комплекции: чем больше вес, тем жестче поверхность.

В первое время ортопедические модели могут показаться непривычными — особенно после сна на старых подушках и диванах.

«Очень малый процент, может быть, 20-30% людей спит на именно покупных ортопедических, хороших, толстых матрасах. Это матрас около 30-40 сантиметров, мощный, дорогой, хороший, такой высоты матрас, многослойный, состоящий из разного материала, из кокосовой стружки», — указывает эксперт.

Срок службы матрасов более долгий, чем у подушек. Как правило, семь-десять лет. Их тоже нужно чистить и следить за целостностью — это снижает риск появления вредителей внутри изделия.

Как сшить стильную подушку своими руками

Речь идет именно о декоративном изделии, не предназначенном для сна.

Понадобится два вида ткани — с принтом для лицевой части и простая для задника, а также поролон и экопух для набивки.

«Я печатаю подушки на экозамше, потому что этот материал показал себя самым наилучшим образом. Он нечувствительный к стиранию. В нем есть и синтетический, и натуральный волокна, что приятно к телу», — делится дизайнер-декоратор Надежда Шаламова.

Укладывают поролон в обе части будущей подушки и садятся за швейную машинку.

«Так, мы прострочили каждую жилку на машинке, собрали подушку. Используем эко-пух для набивания, потому что он лучше всего держит форму. Можно стирать в машинке, сушить в сушилке», — поясняет мастер.

После набивки зашиваем разрез вручную — потайным швом.

Чтобы сон был комфортным и безопасным, важно следить не только за матрасом и подушкой, но и постельным бельем. Например, менять наволочку нужно каждые три-четыре дня.