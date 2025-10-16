Патриарх Кирилл предупредил о неизбежном конце света

Он отметил, что людям важнее готовиться к собственной встрече с Господом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что апокалипсис неминуем, однако точный день и час наступления события станут известны только со Вторым Пришествием Христа, а для каждого человека куда важнее его собственная кончина и предстоящая встреча с Господом.
«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал патриарх Кирилл на фестивале «Вера и слово» в храме Христа Спасителя.
Он отметил, что апокалиптические страхи сопровождали христианство на протяжении всей истории, однако Церковь со временем пришла к пониманию, что пришествие Спасителя носит внеисторический характер и никому не дано предугадать момент его наступления.
Патриарх также призвал верующих сосредоточиться на подготовке собственной души и жить по-христиански, осознавая, что каждый в своей смерти предстанет перед Господом, и это станет для него личным «Вторым Пришествием».
