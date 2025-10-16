Военкор Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, сообщает агентство.

Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Ранее, 26 марта, военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Тогда же был ранен оператор телеканала Дмитрий Волков.

Анне Прокофьевой было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Репортажи из зоны спецоперации она вела с 2023 года.

За несколько дней до этого, 24 марта, стало известно о гибели российских журналистов в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Среди них находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Известно, что боевики ВСУ ударили по авто двумя ракетами HIMARS.