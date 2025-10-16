Тяжелораненого военкора Юрия Войткевича доставят в Москву

Рита Цветкова
Журналист перенес операцию, его лечение будет продолжено в столице.

Раненого военкора РИА Новости Войткевича доставят в Москву

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Военного корреспондента РИА Новости Юрия Войткевича, который получил тяжелое ранение во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, доставят в Москву после операции. Об этом сообщается в материале информационного агентства, в котором и служил журналист.

Военкор перенес хирургическое вмешательство, операция прошла успешно. В данный момент он находится в стабильном состоянии. Как отмечают коллеги, его жизни, вероятно, уже ничто не угрожает. В дальнейшем его лечение продолжится в столице.

Войткевич в течение многих лет является сотрудником РИА Новости, освещение вооруженных конфликтов также давно стало значимой частью его трудовой деятельности. Журналист не раз бывал в горячих точках и рисковал жизнью.

Юрий Войткевич за свою верность стране и профессии награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, в марте ему также была объявлена благодарность президента РФ.

На этот раз военкор был ранен в Запорожской области, а его коллега Иван Зуев, как ранее сообщал 5-tv.ru, погиб.

