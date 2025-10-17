«Надо чувствовать»: Михаил Шуфутинский о том, каким должен быть хороший отец

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Артист призвал ценить родителей и относиться к ним внимательнее, пока они еще живы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Певец Михаил Шуфутинский: хороший отец — тот, кого любят его дети

Заслуженный артист России, исполнитель шансона Михаил Шуфутинский поделился своим видением семейных ценностей на концерте в честь Дня отца в Москве. Певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru, кого, по его мнению, можно по праву называть хорошим папой.

Как отметил певец, только с возрастом становится предельно ясно, что время — самый ценный ресурс в отношениях с близкими. Когда родители стареют, приходит понимание: ты не потратил драгоценных минут на общение с родным человеком, а вместо этого не замечал, пропускал советы мимо ушей, не уделял достаточно внимания.

«И наступает тот момент жизни, когда его нет рядом и больше уже никогда не будет. Вот этот период у кого-то длиннее, у кого-то короче. С того момента, когда ты появился, и он тебя взял в руки, до того момента, когда его больше и не увидишь — вот надо это ценить, понимать и чувствовать. Что такое хороший отец? Хороший отец — это тот, кого любят его дети», — сказал Шуфутинский.

Исполнитель родился в семье участника Великой Отечественной войны, врача Захара Шуфутинского. Его родителя призвали в армию в 18 лет, это было в 1939-м, накануне Великой Отечественной. К ее началу он уже был кадровым военным. Захар Давидович прошел Сталинград, был лейтенантом медицинской службы. На счету героя медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга».

В своей песне «Отец» Михаил Шуфутинский говорил, что рос в тени его побед и с любым вопросом шел к нему. Признавался, что благодаря отцу научился прощать людей, быть верным другом. Был счастлив замечать у себя его привычки. И сожалел, что редко с ним видится. Кажется, ответ на вопрос, каким должен быть хороший папа, артист знает точно.

Ранее 5-tv.ru писал о традициях Дня отца и истории праздника.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

