Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры на поверхности МКС

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вышли в открытый космос накануне в 20:10 мск. Продолжительность выхода составила 6 часов 11 минут.

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого выполнили установку научного оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Об этом свидетельствует трансляция Роскосмоса, проведенная 17 октября.

Выход в открытый космос начался накануне, в 20:10 по московскому времени, и длился 6 часов 11 минут.

Во время работ экипаж закрепил на модуле «Наука» установку, предназначенную для эксперимента «Экран-М», в рамках которого исследуется возможность выращивания полупроводниковых материалов в условиях космоса.

Кроме того, на модуле «Звезда» космонавты демонтировали и отбуксировали камеру высокого разрешения, а также провели очистку иллюминатора. Дополнительно они сняли съемную кассету-контейнер с модуля «Поиск».

Для поддержки операций за пределами станции использовался европейский манипулятор ERA, обеспечивавший удобство и безопасность выполнения задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры на поверхности МКС
2:58
Максимальная активность: геомагнитный прогноз на 17 октября
2:45
Вместо сосен — срубы: в Новочеркасске разгорелся скандал из-за вырубки деревьев на Аллее памяти
2:28
Двойные стандарты: импорт российского СПГ в Бельгию резко вырос
2:06
На коротком поводке: в России расширят список опасных пород собак
1:48
«У меня есть половинка»: Юлия Пересильд подтвердила новые отношения

Сейчас читают

«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео