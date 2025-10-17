В Якутии дотла сгорела школа

Айшат Татаева
Айшат Татаева

В ликвидации пожара принимали участие десять человек две единицы специальной техники.

В Якутии дотла сгорела сельская школа

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) произошел пожар в здании средней школы. Об этом 17 октября сообщило региональное Главное управление МЧС России на своем официальном сайте.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании средней школы. <...> Через 10 минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды села», — заявлено в публикации.

Площадь возгорания составила 768 квадратных метров.

По информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. В тушении огня участвовали десять человек и две единицы спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в причастности к пожару, приведшему к гибели женщины и ее маленького ребенка. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

