Влиятельный миллиардер назвал имя Антихриста и заявил, что конец света начался

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Американский инвестор выступил в Сан-Франциско с серией лекций, в которых предупредил о приближении Армагеддона и рассказал, кто, по его мнению, ускоряет гибель человечества.

Как зовут Антихриста

Фото: www.globallookpress.com/Richard Ellis

Инвестор Питер Тиль: конец света уже начался

Миллиардер Питер Тиль заявил о начале конца света и назвал имена людей, которых считает причастными к приходу Антихриста. Об этом сообщает The Guardian.

По словам предпринимателя, Антихрист уже находится среди нас, а международные структуры и общественные движения лишь способствуют ускорению Апокалипсиса. Он отметил, что деятельность таких организаций, как ООН, Международный уголовный суд, а также экологических объединений, направлена на ограничение развития технологий, что, по его мнению, приближает финал цивилизации.

Тиль считает, что власть Антихриста будет строиться на страхе перед глобальными угрозами — изменением климата, искусственным интеллектом и возможной ядерной войной. Миллиардер предположил, что ради предотвращения новой мировой войны человечество добровольно согласится на создание единого мирового порядка, который замедлит научный прогресс.

Он допустил, что роль Антихриста может занять один из противников технологического развития. В числе возможных кандидатов Тиль назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, специалиста по рискам искусственного интеллекта Элиезера Юдковского, а также своего коллегу, инвестора Марка Андриссена, известного радикальной позицией о необходимости ускоренного внедрения ИИ.

Питер Тиль — один из самых влиятельных бизнесменов США, состояние которого оценивается в 20,8 миллиарда долларов. Он известен как сооснователь PayPal и инвестор компании Meta*. Кроме того, Тиль активно поддерживает консервативных политиков, включая Дональда Трампа, и считается одной из ключевых фигур американского правого движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

