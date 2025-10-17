Ваза с чердака оказалась реликвией династии Мин и ушла с молотка за 14 млн рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Обычный, как казалось, фарфоровый сосуд из Британии принес своим владелицам состояние после того, как эксперты признали его редчайшим артефактом XV века.

Ваза с чердака оказалась реликвией династии Мин

Фото: 5-tv.ru

Треснувшую вазу, найденную на чердаке британского дома, продали на аукционе за 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, предмет принадлежал сестрам Амандe Кент и Хелен Момен. Ценную вещь они унаследовали от прадеда, служившего в Китае в начале XX века. Аманда призналась, что была поражена итогами торгов и теперь с ужасом вспоминает, как много раз переносила вазу по дому, не догадываясь о ее настоящей ценности.

«Организаторы аукциона сочли бело-голубую вазу высотой 10 дюймов более поздней имитацией керамики периода Сюаньдэ (1426–1435). Но китайские участники торгов не согласились с этим и заявили, что это подлинная реликвия XV века. После этого семь коллекционеров вступили в борьбу за нее», — говорится в статье.

Редкий сосуд, украшенный синим орнаментом, вызвал небывалый ажиотаж среди азиатских коллекционеров. Именно их интерес к лоту заставил цену стремительно взлететь — в 1300 раз выше первоначальной оценки, которая составляла около 10,5 тысяч рублей.

В результате анонимный покупатель заплатил рекордную сумму, а неожиданная находка из простого семейного чердака превратилась в музейный раритет, став одним из самых дорогих аукционных открытий года в Великобритании.

