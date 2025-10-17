Ваза с чердака оказалась реликвией династии Мин и ушла с молотка за 14 млн рублей

Треснувшую вазу, найденную на чердаке британского дома, продали на аукционе за 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, предмет принадлежал сестрам Амандe Кент и Хелен Момен. Ценную вещь они унаследовали от прадеда, служившего в Китае в начале XX века. Аманда призналась, что была поражена итогами торгов и теперь с ужасом вспоминает, как много раз переносила вазу по дому, не догадываясь о ее настоящей ценности.

«Организаторы аукциона сочли бело-голубую вазу высотой 10 дюймов более поздней имитацией керамики периода Сюаньдэ (1426–1435). Но китайские участники торгов не согласились с этим и заявили, что это подлинная реликвия XV века. После этого семь коллекционеров вступили в борьбу за нее», — говорится в статье.

Редкий сосуд, украшенный синим орнаментом, вызвал небывалый ажиотаж среди азиатских коллекционеров. Именно их интерес к лоту заставил цену стремительно взлететь — в 1300 раз выше первоначальной оценки, которая составляла около 10,5 тысяч рублей.

В результате анонимный покупатель заплатил рекордную сумму, а неожиданная находка из простого семейного чердака превратилась в музейный раритет, став одним из самых дорогих аукционных открытий года в Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.