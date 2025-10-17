В саммите РФ и США в Будапеште предположительно будут участвовать Лавров и Рубио

Сергей Добровинский
В состав российской делегации также могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Иван Мезюхо.

Эксперт выразил неуверенность по поводу участия спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В западных СМИ появляется неподтвержденная информация о том, что политик и предприниматель якобы сконцентрировался на своих бизнес-проектах и постепенно отходит от дипломатии.

«С российской стороны в контактах с американцами могут принять участие (помощник президента РФ — Прим.ред.) Юрий Ушаков и (специальный представитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — Прим.ред.) Кирилл Дмитриев», — отметил Мезюхо.

Состав американской делегации может отличаться от той, что была на саммите России и США в Анкоридже 15 августа 2025 года. Политолог подчеркнул, что Трамп скрупулезно подойдет к подбору участников новой фазы переговорного процесса.

Вопрос безопасности

С учетом того, что встреча впервые будет проходить на территории Центральной Европы, остро стоит вопрос обеспечения безопасности маршрута президента РФ. Мезюхо отметил, что российскому лидеру придется лететь через воздушное пространство относительно нейтральных стран.

Некоторые государства ЕС будут пытаться препятствовать организации саммита и в ближайшее время могут предпринять ряд провокаций для срыва встречи, считает политолог. Они могут пройти в формате уже знакомых инцидентов с «российскими беспилотниками» над Европой. В этом смысле надо обратить внимание на заявления директора ФСБ РФ Александра Бортникова о том, что именно Великобритания стоит за террористическими вылазками Киева, подчеркнул Мезюхо.

В качестве возможного места, где Путина и Трампа примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эксперт назвал президентский дворец в Будапеште. Это первое настолько масштабное геополитическое событие для такой небольшой страны. Спецслужбы РФ и США наверняка окажут помощь венгерским коллегам в организации мер безопасности, отметил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште.

