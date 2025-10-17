При поиске Усольцевых был слышен странный лай собаки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Кроме того, спасатели столкнулись с ложными следами и неудачными сигналами.

Как идут поиски Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В тайге Красноярского края продолжаются поиски семьи Усольцевых, однако спасатели обнаружили только ложные следы и не получили реальной зацепки. Об этом сообщила представитель «Поиска пропавших детей» Светлана Торгашина.

По словам Торгашиной, даже найденный небольшой след не соответствовал размерам пятилетнего ребенка. Попытки отследить лай собаки также не принесли результатов: звук, по мнению спасателей, исходил от маленькой собаки, но установить его источник так и не удалось.

Депутат красноярского заксобрания Алексей Кулеш, принимавший участие в поисках, отметил, что основным препятствием стала непогода. Он пояснил, что плотный снег затрудняет визуальное обнаружение следов, а верхняя часть Нагорья представляет собой обледеневшие скалы, что делает район крайне опасным для поисковиков.

Старший сын Усольцевых выразил предположение, что его родственники могли заблудиться в тайге из-за собаки породы корги по кличке Лада.

В условиях сложной погоды и труднодоступного рельефа поисковые работы остаются затрудненными, и дальнейшие действия спасателей будут зависеть от улучшения метеоусловий и обнаружения новых зацепок.

