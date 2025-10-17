«Это как вообще?!» — Тодоренко в шоке от своего веса после родов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 208 0

Прошел уже месяц, а стрелка весов не спешит опускаться.

Фигура Регины Тодоренко после родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко переживает из-за своего веса после родов

Телеведущая Регина Тодоренко показала в личном блоге свой вес после рождения третьего ребенка и призналась, что почти не похудела. На опубликованном снимке видно, что сразу после родов актриса весила 66,65 килограмма, а спустя месяц стрелка весов опустилась всего на один килограмм.

«Самое грустное, что сейчас, спустя почти месяц, я вешу всего на 1 кг меньше! Это как вообще?! Это что?» — посетовала знаменитость.

Регина Тодоренко и певец Влад Топалов воспитывают троих сыновей. Супруги женаты более пяти лет и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Недавно звезда тревел-шоу «Орел и решка» родила еще одного мальчика, имя которого пока не разглашается.

Поклонники артистки поспешили ее поддержать. В комментариях многие отметили, что столь медленные изменения веса — естественный процесс после родов, и подчеркнули, что внешность телеведущей по-прежнему восхищает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
Естественная реакция организма: как справится с осенней хандрой или депрессией
15:38
На страже правды: агентству Russia Today исполнилось 20 лет
15:32
«Это скам»: что нужно знать перед поездкой в Таиланд
15:22
Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота
15:14
«Финансовая магия»: как привлечь богатство с помощью зеркал
15:07
«Хорош, да?» — Анна Седокова показала переписку с настойчивым поклонником

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео