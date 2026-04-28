Польше решать не придется: проблема пролета Фицо в Москву перестала существовать

Давид Андриясов
Фицо, вероятно, выберет маршрут в обход польского воздушного пространства.

Кто прилетит в Москву на Парад Победы 9 мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Сикорский: проблема пролета Фицо в Россию над Польшей разрешилась

Польша, скорее всего, не будет решать вопрос о пролете борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, сообщила радиостанция RMF24.

Министр ответил на вопрос, позволит ли Варшава самолету Фицо пересечь свое воздушное пространство.

«Насколько мне известно, эта проблема перестала существовать», — сказал Сикорский, не уточняя деталей.

Дипломатические источники сообщили Польскому пресс-агентству, что Фицо, вероятно, выберет маршрут в обход польского воздушного пространства, поэтому Варшава не станет принимать отдельное решение по этому вопросу. Конкретный путь при этом не раскрывают, отметило издание EADaily.

Ранее представитель польского МИД Мацей Вевиора сообщал, что Братислава направила запрос на пролет через территорию Польши, и ведомство его изучает.

До этого страны Прибалтики отказали в использовании своего воздушного пространства для перелета словацкого премьера. Несмотря на это, Фицо намерен попасть в Москву, как и год назад.

Польше решать не придется: проблема пролета Фицо в Москву перестала существовать
