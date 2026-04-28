Вообще актер на Украине, это чуть больше, чем просто актер. А вот насколько — знает Владимир Зеленский, который сегодня принимал в гостях президента Молдавии Майю Санду, и все обратили внимание насколько изменился его рост с последней встречи.

Вот сравнение снимка 2019 года и 2026. Чуть больше, чем за пять лет Зеленский подрос примерно на восемь сантиметров. Ну, или с годами растет подошва на его кроссовках.

Внешний вид Владимира Зеленского и ранее привлекал внимание. Так, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года главе киевского режима указали на неприемлемость появления на подобной встрече в фактически спортивном костюме.

К августовской встрече с Трампом Зеленскому пошили новый костюм — со шлицей. Как объяснил его дизайнер, таким образом он пытался «смягчить» образ заказчика, придать ему «гражданские черты».

